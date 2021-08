Gersthofen, Meitingen

18:00 Uhr

Wie Meitinger und Gersthofer den Flutopfern in Ahrweiler beistanden

Am Sonntag war der Helfertrupp aus dem Kreis Augsburg im Dahliengarten in Bad Neuahr-Ahrweiler aktiv und räumte die Straße und Wege im Park frei.

Plus Helfer aus Gersthofen und Meitingen fuhren zu den Flutopfern in den Landkreis Ahrweiler und unterstützten sie. Zurück erzählen sie, was sie dort erlebt haben.

Von Steffi Brand und Gerald Lindner

Helfer aus dem Lechtal sowie von der Feuerwehr Gersthofen sind zurück aus dem Krisengebiet: Nach vier Tagen im von Wasserfluten heimgesuchten Landkreis Ahrweiler kehrte der Hilfstrupp mit Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen, Mitarbeitern der Lesti Transport und Dienstleistungs GmbH aus Aindling und der Firma Wagner aus Grimolzhausen ( Pöttmes) zurück nach Hause. Und auch die Feuerwehr Gersthofen war dort im Einsatz. Was sie dort erlebt haben, werden sie nicht vergessen.

