Wirtschaft: Immobilienboom beschert Gersthofer Bank glänzende Zahlen

Plus Wie die VR-Bank Handels- und Gewerbebank gut durch das erste Jahr der Pandemie gekommen ist.

Trotz der Pandemie hat die VR-Bank Handels- und Gewerbebank mit Hauptsitz in Gersthofen ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Vorstand Jürgen Schneider sprach bei der virtuellen Mitgliederversammlung von "sehr guten Geschäftszahlen, großartigem Wachstum im Kreditgeschäft und einer stabilen Ertragslage auf hohem Niveau“ .