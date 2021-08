Kamera zeichnet versuchten Autoaufbruch in Horgau auf

Nachts versucht ein Unbekannter zwei Autos in der Hauptstraße aufzubrechen. Dabei wird er von einer Videokamera gefilmt.

Vergeblich hat ein Unbekannter am Dienstag versucht, zwei Autos in Horgau aufzubrechen. Die Fahrzeuge standen in einem Carport an der Hauptstraße.

Videoaufzeichnungen hatten laut Polizei gezeigt, wie der Täter um 4.08 Uhr zunächst mit einer Taschenlampe in die Autos leuchtete. Sein Versuch, ins Fahrzeuginnere zu gelangen, misslang jedoch. Entwenden konnte er daher nichts. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen. (thia)