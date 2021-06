Horgau

vor 34 Min.

Neuer "Herzstück"-Dorfladen in Horgau eröffnet

Plus Am Donnerstag ist es nach jahrelanger Planung endlich soweit: Das Genossenschaftsprojekt Herzstück in Horgau eröffnet. Was dort geboten ist.

Von Philipp Kinne

Am Mittwochvormittag geht es ziemlich hektisch zu. Viele Regale stehen noch leer, langsam füllt sich die Käsetheke, aus einem Laster werden Einkaufswagen geladen. Es wird wohl ein langer Tag für die vielen Helfer und Mitarbeiter des neuen Dorfladens. Denn am nächsten Morgen werden die ersten Kunden erwartet. Nach jahrelanger Planung und Bauarbeiten öffnet der Dorfladen Herzstück am Donnerstag seine Türen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

