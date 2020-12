vor 16 Min.

In Bonstetten gibt es bald mehr Kitaplätze

Plus Eigentlich war die Eröffnung der Kita-Erweiterung in Bonstetten schon für den 1. Oktober vorgesehen. Dann kam Corona. Die neuen Räume werden jetzt Anfang Januar eröffnet.

Von Ursula Puschak

Eigentlich war die Eröffnung der Kindertagesstätten-Erweiterung in Bonstetten schon für den 1. Oktober vorgesehen. Doch dann kam zum einen Corona, zum anderen auch die allgemein gute Baukonjunktur, die es oft nicht einfach machte, die Gewerke zu besetzen. Doch ab dem 7. Januar gibt es in der erweiterten Kindertagesstätte 100 Plätze für Bonstettens Kleinste, davon 65 Kindergartenplätze für die Vier- bis Sechsjährigen und 35 Krippenplätze für die ein- bis drei-jährigen Kinder.

Bonstetter Kindergarten St. Stephan wurde 2012 neu errichtet

2012 wurde der Kindergarten St. Stephan für zwei Kindergartengruppen und eine Krippe neu errichtet. Doch die Beliebtheit der Holzwinkelgemeinde ließ die Einrichtung bald an ihre Grenzen stoßen. „Jetzt haben wir je zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen. Die ursprüngliche Krippe wird altersübergreifend für Kinder von drei bis vier Jahren genutzt.

Da hoffen wir natürlich, dass diese Erweiterung eine Weile ausreicht“, zeigt sich Bonstettens Bürgermeister Anton Gleich, zuversichtlich. Die Kosten für diese Erweiterung liegen bei etwa 1,65 Millionen, doch eine Förderung von 800.000 Euro ist fest zugesagt.

Bürgermeister Gleich freut sich über neue Familien in Bonstetten

Neben attraktiven Baugebieten, Häusern in der Ortsmitte (Innenbebauung vor Außenerweiterung) und Schulen trage der Zusammenhalt in Bonstetten sicherlich dazu bei, dass sich Bürgermeister Gleich über zahlreiche „neue“ Familien freuen kann. „ Und all diese jungen Familien brauchen natürlich Kinderbetreuung, die wir gerne bieten.“

