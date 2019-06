vor 48 Min.

Kleine Figuren, große Emotionen

Bronzekünstlerin Ines Mösle öffnet auf ihrer Ausstellung in der Neusässer Rathausgalerie auch Einblicke in den Herstellungsprozess ihrer Werke.

Bronzekünstlerin Ines Mösle verleiht ironischen Karikaturen eine dritte Dimension. Noch bis 8. August in Neusäß

Von Thomas Hack

Knausrige Pfennigfuchser und emsige Putzteufelchen, fleißige Stricklieseln und mondäne Shopping Queens – wohl nirgendwo anders im Augsburger Landkreis findet sich zurzeit eine derart illustre Gesellschaft zusammen wie in der Neusässer Rathausgalerie. Doch es handelt sich hier keineswegs um verschrobene Stadtpolitiker aus Fleisch und Blut, sondern um die charismatischen Miniaturskulpturen der Bronzekünstlerin Ines Mösle, die nun ihre Ausstellung „Weiberg’schichten – Männerkram“ eröffnet hat.

Kaum 20 Zentimeter groß sind die figürlichen Wesen, welche augenzwinkernde Ironie, melancholische Alltagsszenen und sympathische Klischeehaftigkeit geschickt in ihrer bronzenen Daseinsform vereinen. Gleich einem Panoptikum aus klassischen Sprichwörtern und altklugen Lebensweisheiten eröffnen sich dem Betrachter dabei immer wieder neue Eindrücke auf kleinstem Raum: In der einen Ecke etwa ist die „Gerüchteküche“ am Brodeln, an anderer Stelle sind entnervte Damen der „Handymanie“ verfallen.

Und was mögen wohl die „Rauschkugel“ und der „Coole Hund“ auf dem bronzenen Kerbholz haben? „Mit meinen Werken will ich Emotionen wecken und die Betrachter einladen, sich eigene Gedanken zu machen“, erklärt Ines Mösle zu ihren ungewöhnlichen Kreationen. „Inspiration finde ich in Themen des gesellschaftlichen Alltags. Mit einem Augenzwinkern kolportieren meine Figuren kleine menschliche Schwächen.“

Und eben diese scheint die Künstlerin wohl auch auf Bayerns größtem Volksfest gefunden zu haben, denn in der kleinen Skulpturenwelt treibt die „Brau-Resel“ ebenso ihr bajuwarisches Unwesen wie die „Würst’l-Vroni“ und der „Platt’l-Schorsch“ – eine erfrischende Abwechslung in der sonst so statischen Welt der Skulpturensammlungen.

Ein weiterer interessanter Kunstgriff von Ines Mösle: Nur in den seltensten Fällen interagieren die Figuren tatsächlich mit der Außenwelt. Sie scheinen immer irgendwo am Betrachter vorbeizublicken und sind vielmehr mit ihrer eigenen Bestimmung beschäftigt oder vielleicht auch mitten in dieser gefangen.

Zweifelsohne liegen solche Interpretationen immer im persönlichen Auge des Kunstliebhabers, doch welch komplexer Herstellungsprozess tatsächlich hinter diesen originellen kleinen Charaktertypen steht, machte bei der Ausstellungseröffnung Laudatorin Sylvia Jäkel deutlich: „Bronze ist ein Werkstoff, der herausfordert. Es ist nicht immer garantiert, dass der Bronzeguss am Ende genauso aussieht wie die Wachsfigur vorher.“

Auch die Künstlerin selbst eröffnet in der Ausstellung spannende Einblicke in ihre kreative Arbeit, die sie in Italien erlernt hat und welche auf die Kenntnisse der alten Etrusker zurückzuführen ist: Auf großformatigen Fotografien in einem Nebengang sieht man sie gießen, schweißen und gestalten. Doch die Arbeit hat sich sichtlich gelohnt: Seit Pieter Bruegels Gemälde der „Sprichwörter“ bekam man nur selten zu Gesicht, wie Klischeebezeichnungen und Wortspielereien zum greifbaren Kunstwerk werden und eine dritte Raumdimension erhalten.

Und doch ist nicht alles Karikatur: In der Doppelskulptur „Alte Liebe“ rührt es einen zutiefst, wie ein Ehepaar im goldenen Herbst ihres Lebens Händchen haltend auf einer Bank sitzt und sich glücklich aneinanderschmiegt – eine menschliche Melancholie, die sich letztendlich auch im Rahmenprogramm widerspiegelte: Die sentimentalen Salonklänge des Trios Die m & m’s haben dieser Welt der kleinen Alltagshelden einen stimmungsvollen Rahmen verliehen.

„Weiberg’schichten – Männerkram“ ist noch bis zum 8. August in der Neusässer Rathausgalerie zu sehen.

