Können Feuerwehren Reanimations-Einsätze verweigern?

Die Feuerwehren im Landkreis Augsburg werden auch bei Herz-Kreislauf-Versagen alarmiert. Kutzenhausen will das nicht - und löst damit eine Debatte aus.

Von Maximilian Czysz

Können sich Feuerwehren weigern, zu Reanimationseinsätzen auszurücken? Und: Müssen die Freiwilligen jetzt Aufgaben übernehmen, für die sonst eigentlich der Rettungsdienst zuständig ist? Um diese Fragen dreht sich eine Diskussion, die der Gemeinderat von Kutzenhausen losgetreten hat. Das Gremium hatte die Freiwilligen des Ortes von den Einsätzen zur Wiederbelebung entbunden. Viele Kollegen schütteln darüber den Kopf.

„Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen“, sagt beispielsweise Wolfgang Baumeister. Er ist der Kommandant der Gersthofer Feuerwehr, die eine der größten im Landkreis ist. Baumeister sagt: Das einzige, was man bei der Reanimation falsch machen könne, sei nichts zu tun.

Auch die Feuerwehr in Herbertshofen wollte jüngst mit ihrer Abschlussübung ein Zeichen setzen – nämlich für die Reanimation. Das Szenario zielte genau auf die schnelle Hilfe ab. Ein Landwirt erlitt auf dem Weg zu seinem Feld einen Herzstillstand und kam mit seinem Traktorgespann von der Fahrbahn ab. Der Hänger, der mit Flüssigdünger beladen war, kippte um und landete in einer Böschung. Die Feuerwehr reanimierte den Landwirt mit einem Defibrillator, sicherte den Hänger und fing die auslaufenden Stoffe auf. „So kann es definitiv auch passieren“, sagt Kommandant Dominik Dirr, der die Übung geplant hatte.

Für ihn ist klar: „Wenn ich ein Leben retten kann, dann muss ich das auch tun. So wie jeder andere Bürger auch.“ Er fragt sich: Wie oft komme es denn vor, dass die Feuerwehr zu einem Reanimationseinsatz gerufen wird? Dirr: „Das ist doch alle heilige Zeit so.“

Die Feuerwehrleute fühlen sich überfordert

In Kutzenhausen waren es drei Fälle innerhalb kürzester Zeit. Der erste brachte gleich ein Schockerlebnis für die Feuerwehr: Alle Mühen hatten keinen Erfolg. Die Einsätze wurden später diskutiert und dann hinterfragt. Der Tenor: Die Feuerwehrmitglieder fühlten sich zu wenig informiert und nicht ausreichend auf die Ausnahmesituation vorbereitet. Bürgermeisterin Silvia Kugelmann: „Es gab viele Ängste, etwas falsch zu machen oder am Ende verantwortlich gemacht zu werden.“

Der Gemeinderat legte deshalb sein Veto ein, nachdem es seitens des Bayerischen Innenministeriums in einem Schreiben hieß, dass die reine Reanimation keine Pflichtaufgabe, sondern eine freiwillige Aufgabe sei. Die Integrierte Leitstelle kündigte daraufhin an, trotzdem die Feuerwehr zu alarmieren, weil sie sich aus strafrechtlicher Sicht dazu verpflichtet sieht.

Kutzenhausens Bürgermeisterin Kugelmann stellt klar: „Es geht nicht darum, dass unsere Feuerwehr nicht helfen will oder den Dienst verweigert. Im Gegenteil. Sie ist sehr verantwortungsbewusst und will es nur richtig machen.“ Kugelmann hat gehört, dass sich auch andere Feuerwehren überfordert fühlen. Es sei auch nie zur Diskussion gestanden, nicht zu einem Einsatz zu fahren. Bei dem komme es schließlich auf jede Sekunde an.

Bis der Rettungsdienst eintrifft, kann es zu spät sein

Stefan Würz von der Integrierten Leitstelle Augsburg erklärt: Bei Herz-Kreislauf-Versagen sinke mit jeder Minute ohne Versorgung die Überlebenswahrscheinlichkeit rapide. Kommt der Rettungsdienst erst nach zwölf Minuten, was nach der Gesetzeslage zulässig ist, dann könne es schon zu spät sein. Um Zeit zu gewinnen, werden deshalb die Feuerwehren als Ersthelfer alarmiert, was aber nicht mit den First Respondern verwechselt werden dürfe. Die Freiwilligen sollen lediglich das so genannte therapiefreie Intervall überbrücken. So heißt in der Notfallmedizin der Zeitraum bis zum Eintreffen qualifizierter medizinischer Hilfe – im Idealfall wird mit Sofort- und Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen. Würz: Es gehe dabei nicht darum, Aufgaben des Rettungsdienstes abzuwälzen.

Auf die Feuerwehr zurückzugreifen, sei für die Disponenten der Leitstelle auch immer eine Einzelfallentscheidung. Sie komme immer dann in Betracht, wenn die Feuerwehr schneller als der Rettungsdienst vor Ort sein kann und ein Zeitgewinn in Aussicht ist. Zeit, die über Leben und Tod entscheidet. Im Durchschnitt gibt es im Landkreis vier bis fünf Fälle im Monat, bei denen die Freiwilligen alarmiert werden, so Würz. Das sei so, seit die Leitstelle auch über das Telefon Anleitung zur Reanimation gibt. Besteht Verdacht auf einen Herzstillstand, dann wird nicht nur der nächstgelegene Notarzt und Rettungswagen geschickt, sondern der Anrufer erhält auch Anweisungen zur Ersten Hilfe.

Für Kommandant Baumeister aus Gersthofen steht nach der Diskussion fest: „Wir müssen die Angst vor der Wiederbelebung nehmen. Mit einem Defi kann man nichts falsch machen.“ Und: „Wir sind da, um zu helfen und um Leben zu retten – egal ob das jetzt Pflicht oder eine freiwillige Aufgabe ist.“

Mittlerweile sind die ersten Kutzenhausener Freiwilligen geschult. Die Gemeinde hatte eigens zwei Puppen angeschafft, an denen die Reanimation geübt werden kann.

