Lärm und Drogen: Wie dramatisch ist die Lage am Diedorfer Streethockeyplatz?

Die Polizei kontrolliert oft am Streethockeyplatz in Diedorf.

Plus Die Polizei kontrolliert zurzeit regelmäßig auf dem Streethockeyplatz in Diedorf. Es geht um Lärm, Drogen und zu wenig Abstand. Was die Jugendlichen zu den Vorwürfen sagen.

Seit Monaten steht der Streethockeyplatz in Diedorf im Fokus der Polizei in Zusmarshausen. Deren Leiter Raimund Pauli warnt: Hier entwickelt sich etwas in die falsche Richtung. Seit sich dort mehr Jugendliche als bislang üblich treffen, gebe es immer wieder Beschwerden von Anwohnern wegen des Lärms. Außerdem würden oftmals die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten.

Was noch schwerer wiegt: Auch Drogendelikte und übermäßiger Alkoholkonsum wurden von den Beamten in zivil und im Streifendienst nicht nur einmal festgestellt, so Pauli. Deshalb werde man weiterhin kontrollieren, kündigt er an. Doch das sei nur eine der geplanten Maßnahmen.

Die Jugendlichen selbst sehen das anders - und melden sich jetzt zu Wort. Unter ihnen ist Juri Ritscher. Der 17-Jährige ist gegenüber der Gemeinde zu einer Art Sprecher der Jugendlichen geworden. Bei einem Treffen am Skaterplatz mit der Augsburger Allgemeinen erklärt er: „Das wird hier als Drogenumschlagplatz und Problemzone dargestellt.“ In seinen Augen ist das „ziemlich hart“, viele Jugendliche, die beim Interviewtermin dabei sind, stimmen ihm zu.

Jugendliche: Einmal gab es einen Rettungseinsatz auf dem Streethockeyplatz in Diedorf

Juri und seine Freunde sagen: „Es gab hier den ganzen Sommer keine Schlägerei und nur einen Rettungseinsatz.“ Allerdings sei der betreffende Jugendliche nicht aus Diedorf und habe auch nicht wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung abgeholt werden müssen.

Auch gegen den Eindruck, dass der Streethockeyplatz zu einer Art Drogenumschlagplatz geworden sei, verwehren sie sich. „Kurz vor dem letzten Zeitungsbericht wurde das erste Mal ein Gramm Marihuana gefunden“, erklärt Juri Ritscher. In diesem Zusammenhang beklagen die Jugendlichen, dass sie über den gesamten Sommer hinweg regelmäßig, fast täglich und an manchen Tagen sogar mehrmals von der Polizei kontrolliert wurden. „Immer wieder hieß es ‚Bauchtasche auf‘“, berichtet der 17-Jährige.

Jugendliche fühlen sich zu oft kontrolliert

Für derartige Kontrollen bräuchten Beamte eigentlich einen triftigen Grund. Auch während des Interviews, das wegen des Regens am nahen Diedorfer Bahnhof stattfand, fährt ein Polizeiauto mehrere Male an der Gruppe vorbei. Letztendlich steigen zwei Polizisten aus, sprechen einen Jugendlichen an und scheinen einen der Mülleimer zu kontrollieren. Das sind die Jugendlichen gewohnt: „Das ist hier fast jeden Abend so“, sagen sie.

Vor einigen Jahren haben Jugendliche den Platz mit Graffiti an der Bande verschönert. Bild: Gemeinde Diedorf

Allerdings gehen die jungen Diedorfer im Gespräch mit unserer Zeitung auch differenziert mit den Problemen des Sommers um. Es habe alles damit begonnen, dass er sich nach dem Lockdown mit einigen Freunden am Basketballplatz für ein paar Spielrunden getroffen habe, erzählt Juri Ritscher. Zu dieser Zeit sei der Streethockeyplatz zum Treffpunkt geworden. „Das ist erst seit diesem Jahr so“, sagt er. Besonders in den Sommerferien sei die Gruppe dann immer weiter gewachsen. Jugendliche aus dem gesamten Landkreis kämen inzwischen nach Diedorf. „Es war einfach schön, sich wieder zu treffen“, sagt Juri und ergänzt: „Es hatte ja auch einfach nichts geöffnet.“

Lärm und Müll waren bei der Party ein Problem

Die Versammlungen am Skaterplatz gipfelten in einer großen Party mit mehr als 100 Leuten Ende September, die von der Polizei aufgelöst wurde. Alles in allem geben die Jugendlichen zu: „Lärm und Müll waren ein Problem.“ Sie haben Verständnis für die Klagen der Anwohner und betonen auch: „Man darf uns immer ansprechen. Wir maulen niemanden an.“ An einem runden Tisch wollen sie nun eine Lösung gemeinsam mit allen Beteiligten finden.

Zum Müllproblem, von dem Polizei und Gemeinde sprachen, erklären die Jugendlichen allerdings auch: „Es wird nicht erwähnt, dass wir dann nach der Feier um 9 Uhr morgens hier waren und aufgeräumt haben.“ Als Beweis schicken sie Videos. „So sauber war es hier noch nie“, meint Juri Ritscher.

Es gibt auch Eltern, die die Vorwürfe gegen ihre Kinder nicht so stehen lassen wollen. Eine von ihnen ist Catrin Fanger. Sie sagt, dass der Platz sich gerade in der Corona-Zeit, als keine Veranstaltungen und Vereinstrainings stattfanden, zu einem lebendigen Jugendtreffpunkt entwickelt habe. Freundschaften über Schul- und Bildungsgrenzen seien entstanden. Die Polizei tue den Jugendlichen, die sich hier engagiert haben, großes Unrecht, wenn sie den Platz jetzt zum Drogen- und Randale-Ort erkläre, ist sie sicher. "Uns Eltern erschien es vielmehr so, als würden die Jugendlichen von der Polizei offensiv kriminalisiert."

Mutter: Jugendliche brauchen auch Freiheiten

Catrin Fanger ist selbst Sozialpädagogin und arbeitet mit Jugendlichen. Deshalb weiß sie nicht nur als Mutter, dass eine Dämonisierung des Streethockeyplatzes sicher nicht helfe. Lösungen seien gefragt: Freiräume für die Jugendlichen einerseits, aber auch eine pädagogische Begleitung. Dazu gehöre auch, die Jugendlichen besser ins Gemeindeleben einzubeziehen. Ein Möglichkeit dazu wäre die Kulturmeile am Feiertag 3. Oktober, gewesen. Doch der habe komplett ohne Jugendkultur stattgefunden, findet sie.

Der Leiter der Polizeiinspektion in Zusmarshausen, Raimund Pauli, hat freilich andere Erkenntnisse. Regelverstöße seien an dem Platz zwischen B300 und Bahnlinie eher üblich als die Ausnahme. Dennoch seien die Kontrollen und auch die harte Anwendung der rechtlichen Möglichkeiten nur ein Lösungsansatz. Zum anderen soll ein Kommunikationsbeamter der Polizei mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen, um auch in der Aufklärung zu arbeiten. Als dritten Schritt hofft Pauli darauf, dass auch die Gemeinde aktiv wird und eine Satzung für ihre Grünanlagen und Spielplätze erlasse. Denn dann habe man eine bessere Grundlage, Regelverstöße auch zu ahnden.

