AfD-Abgeordneter Rainer Kraft: Immer gegen den Strom

Plus Rainer Kraft (AfD) will zum zweiten Mal in den Bundestag einziehen. Die Chancen stehen nicht schlecht. Wo der Bundestagsabgeordnete politisch steht.

Von Philipp Kinne

Rainer Kraft spricht gerne über das, was aus seiner Sicht politisch schiefläuft. Die Corona-Politik zum Beispiel. Für Kraft: "Durchweg inkonsequent." Wie alle Bundestagskandidaten trifft unsere Redaktion auch Kraft zum Gespräch vor der Wahl. Die Kandidaten bestimmen den Treffpunkt. Die Grünen luden ins idyllische Schloss Blumenthal, die Linke auf den Fußballplatz. Kraft will sich an einem Waldstück an der B2 bei Langweid treffen. "Im Winter hat sich hier der halbe Ort getroffen", behauptet Kraft. Dabei war das in Zeiten des Lockdowns verboten. Stichwort: Kontaktbeschränkung.

