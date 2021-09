Briefwahl zieht die Wahlnacht im Kreis Augsburg in die Länge

Plus Durch die Briefwahl zog sich die Auszählung in die Länge. Der mit den Wahlbriefen verbundene Aufwand ist enorm.

Gegen 23.15 Uhr flimmerte das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl im Augsburger Land über die Bildschirme. Hansjörg Durz und die CSU belegten mit 40,6 Prozent (Erststimme) und 33,3 Prozent (Zweitstimme) trotz großer Einbußen mit weitem Abstand Platz eins in der Wählergunst. Auf Platz zwei folgten die SPD mit Heike Heubach (14,5 und 16,4 Prozent), danach Grüne (Stefan Lindauer, 12,2 und 12,9) FDP (Matthias Krause 7,9 und 10,9 Prozent) sowie Rainer Kraft ( AfD 9,7 und 9,6 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 82 Prozent, die Zahl der ungültigen Stimmen bei 0,8 Prozent.