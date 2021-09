Corona: Immer mehr Testzentren im Kreis Augsburg machen dicht

Plus Etwa die Hälfte der Menschen Augsburger Land sind geimpft. Das bedeutet auch: weniger Nachfrage bei den Teststationen. Was ändert sich, wenn die Tests bald Geld kosten?

Wer nicht genesen, geimpft oder eben getestet ist, muss bei Restaurant oder Kino draußen bleiben. Seit die 3G-Regel besteht, steigt die Zahl der Schelltests wieder leicht an. Doch das könnte sich bald ändern. Weil die Tests ab Mitte Oktober nicht mehr für alle kostenlos sind, könnte die Nachfrage weiter zurückgehen, meinen die Betreiber. Was der Nachweis dann kostet, ist noch unklar. Fest steht: Immer mehr Testzentren im Kreis machen dicht.