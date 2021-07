Corona: Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt wieder

Die Infektionszahlen im Landkreis Augsburg sind am Sonntag erneut ein bisschen gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 10,7 - zwei Punkte weniger als am Vortag.

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt laut RKI bei 10,7 Prozent. Laut Landratsamt sind am Samstag keine neuen Infektionen gemeldet worden. Auch kein weiterer Todesfall ist gemeldet worden, die Gesamtzahl beträgt 231. Spitzenreiter im Landkreis ist weiterhin die Stadt Neusäß mit 18 Infizierten. Das sticht insofern heraus, als Städte vergleichbarer Größe wie Gersthofen und Königsbrunn nur noch einzelne Fälle verzeichnen. Über die Hälfte der Landkreisgemeinden ist seit geraumer Zeit coronafrei.

Landkreise Aichach-Friedberg und Dillingen wieder höhere Inzidenzen

In den Nachbarlandkreisen stellt sich die Lage am Sonntag laut Robert-Koch-Institut so dar: Günzburg: 10,2; Donau-Ries: 4,5. Hochgeschossen sind die Inzidenzen im Landkreis Dillingen (25,9) und Aichach-Friedberg (22,3). Beide Landkreise sind von Infektionen von Schülern und nach Auslandsreisen von Abiturienten betroffen. (AZ)

