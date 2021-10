Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt leicht

Sechs Tage lang ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg Tag für Tag gestiegen. Am Dienstag geht sie leicht zurück.

Jetzt ist die Frage, ob der Trend bei der Corona-Inzidenz im Augsburger Land sich umkehrt oder ob es nur eine kurze Verschnaufpause ist. Denn nachdem sie sechs Tage immer höher geklettert war, sinkt sie am Dienstag leicht. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert bei 184,8. Zum Wochenstart hatte er bei 188 gelegen.

Bundesweit steigt die Inzidenz weiter und liegt bei 113, so hoch wie seit Mitte Mai nicht mehr.

Die Krankenhaus-Ampel steht noch auf Grün

In Bayern steht die Krankenhausampel, die für die Regeln entscheidend ist, noch auf Grün. Sie nähert sich aber langsam dem gelben oder sogar roten Licht. Die Ampel bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. In den vergangenen sieben Tagen sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 397 Menschen mit Corona in die Klinik gekommen. Ein leichter Rückgang. Aber immer mehr davon landen auf der Intensivstation. Aktuell sind es dort bayernweit 339 Corona-Patientinnen und -Patienten.

Im Landkreis Augsburg liegen laut Intensivregister aktuell in drei von zwölf Betten auf der Intensivstation Menschen mit Corona, einer davon am Beatmungsgerät. In der Stadt Augsburg sind es 16 Corona-Fälle bei 94 Intensivbetten insgesamt. Acht werden hier invasiv beatmet. (mjk)

