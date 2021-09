Landkreis Augsburg

Geimpft, getestet, genesen? So wird die 3G-Regel im Kreis Augsburg kontrolliert

Plus Wer ins Fitnessstudio, Kino oder ins Schwimmbad will, muss vorbereitet sein. Wie werden die neuen Regeln kontrolliert? Bei einem Streifzug wird klar: ganz unterschiedlich.

Von Laura Gastl

Wer im Jumpers-Fitnessstudio in Stadtbergen Mitglied ist und Sport machen wollte, der hielt noch vor Kurzem sein Armband an ein Drehkreuz und wurde eingelassen. Das ist vorbei. Alle Mitgliedsarmbänder sind vorerst gesperrt. Keiner kam mehr rein, ohne vorher am Empfang mit dem Personal zu sprechen. Warum? "So können wir die drei Gs kontrollieren", erklärt Mitarbeiter Marko Markanovic. Seit dem 2. September gilt in Bayern: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35 dürfen bestimmte Innenräume nur von Geimpften, Genesenen oder Personen mit einem aktuell negativen Corona-Test betreten werden. Ausgenommen davon sind Kinder bis zu sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler. Aber wie werden die neuen Regeln kontrolliert?

