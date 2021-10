Hohe Energiepreise im Kreis Augsburg: "Das ist erheblicher sozialer Sprengstoff"

Plus Derzeit wird vor allem über den Preis an der Zapfsäule geklagt. Doch ein Schuldnerberater warnt: Gerade für Menschen mit geringem Einkommen kommt das dicke Ende erst.

Harald Eckart redet nicht lange um den heißen Brei herum, wenn es um die Folgen der hohen Energiepreise geht: "Das ist erheblicher sozialer Sprengstoff." Eckart ist Leiter der Schuldnerberatung der Diakonie für den Landkreis Augsburg. Die Beraterinnen und Berater dort haben es mit Menschen zu tun, die finanziell alles andere als auf Rosen gebettet sind. Sie bekommen es als Erste schmerzhaft zu spüren, wenn die Energiepreise in die Höhe schnellen.