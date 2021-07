Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Schüler im Kreis Augsburg starten in die letzten Abschlussprüfungen

Vor zwei Monaten sind die Abiturientinnen und Abiturienten, hier am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf, in ihre Abschlussprüfungen gestartet. Jetzt sind die Mittel- und Realschulen an der Reihe.

Plus Hunderte von Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Realschulen starten ab Dienstag mit ihren Abschlussprüfungen. Was in diesem Jahr anders ist.

Von Jana Tallevi

Erwartete 30 Grad und die Abschlussprüfung im Fach Deutsch vor sich: So dürfte am Dienstag der Vormittag für gut 400 Abschlussschülerinnen und -schüler der Mittelschulen im Landkreis Augsburg beginnen, die dort den mittleren Schulabschluss erreichen wollen. Am Mittwoch starten dann auch die Realschulen, ebenfalls mit dem Fach Deutsch, in die schriftlichen Prüfungen zur Mittleren Reife und in der nächsten Wochen folgen bis zu 700 Mittelschülerinnen und -schüler, die sich für die Prüfung zum Qualifizierenden Abschluss (QA) anmelden. Wer nicht mit einem positiven PCR-Test in Quarantäne ist, darf teilnehmen. Das war auch bei den Abiturprüfungen vor zwei Monaten so. Doch etwas hat sich verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen