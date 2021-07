So erlebt Musiker Martin Schmid die Rückkehr auf die Bühne

Plus Die Pandemie-Regeln sind gelockert - Künstler, die monatelang nicht auftreten durften, sind wieder am Start. Der Musiker Martin Schmid ist einer davon.

Monatelang durfte der in Dinkelscherben aufgewachsene Sänger und Musiker Martin Schmid nicht auftreten. Wegen der derzeit niedrigen Corona-Inzidenzen sind Konzerte wieder möglich und "der Elvis aus der Reischenau" ist in den nächsten Wochen mehrfach im Augsburger Land zu erleben. Warum er die Pandemie-Zeit intensiv erlebt hat, schildert er unserer Redaktion.