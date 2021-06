Landkreis Augsburg

vor 46 Min.

Wie die Pandemie das Leben von Azubis im Kreis Augsburg verändert hat

Gabriel Wagner, links, ist froh darüber, dass seine Ausbildung bei Topstar in Langenneufnach nicht unter der Pandemie leidet. Turbulenzen gab es dagegen immer wieder beim Unterricht in der Berufsschule. Rechts im Bild sein Ausbildungsleiter Besart Rrecaj.

Plus Wie geht es den Auszubildenden im Landkreis Augsburg während der Pandemie? Der 17-jährige Gabriel Wagner erzählt vom Alltag als Azubi in Zeiten von Corona.

Von Siegfried P. Rupprecht

Ausbildung in Zeiten von Corona - geht das überhaupt? Auch Gabriel Wagner hat sich diese Frage gestellt. Der 17-Jährige, der die Mittelschule in Thannhausen besuchte, absolviert im Familienunternehmen Topstar mit Sitz in Langenneufnach eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. "Meine Lehrzeit leidet nicht unter der Pandemie", betont er. Dabei atmet er erleichtert auf. Die letzten Monate seien für ihn zwar etwas anstrengend und stressig gewesen. Aber diese Feststellung beziehe sich ausschließlich auf die Berufsschule, die er im Rahmen seiner Ausbildung besucht.

Themen folgen