Landkreis Augsburg

26.07.2021

Wieder schweres Unwetter: Regenfälle werden im Augsburger Land zu Bächen

Plus Feuerwehren im westlichen Landkreis müssen zu 50 Einsätzen ausrücken. Einige Betroffene werden vom extremen Unwetter bereits zum zweiten Mal heimgesucht.

Von Matthias Schalla, Karin Marz und Norbert Staub

Die Alarmierung kam exakt um 18.33 Uhr. Wie ein Bach schoss in Aretsried das Wasser durch den Ort. "40 Zentimeter hoch", sagt Florian Holl. Eine Sturzflut, die nicht nur ihn an Bilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erinnerten. "Natürlich hat man das seit der Katastrophe immer im Hinterkopf", sagt der Kommandant. Seitdem die Unwetter große Gebiete im Westen Deutschlands zerstört haben, sind die Feuerwehrleute im Augsburger Land sensibilisiert. "Schließlich ist es in diesem Jahr schon der dritte Hochwassereinsatz", sagt Holl. Zuvor hätte es vielleicht einmal einen einzigen in fünf Jahren gegeben. Und auch in weiteren Gemeinden, vor allem in den Stauden, war die Lage am Montagabend angespannt.

