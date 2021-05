Landkreis

vor 10 Min.

Corona-Lockerungen: Augsburger Land erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Plus Im Augsburger Land sind die Corona-Regeln gelockert worden: So lief Tag eins nach Ende des Dauer-Lockdowns im Handel, in Biergärten - und den Schnelltest-Zentren

Von Oliver Reiser

Nichts gegen ein Essen To Go, aber im Biergarten schmeckt der Krustenbraten, das Spanferkel oder das Holzfällersteak halt um Längen besser. Zumal, wenn man es in Gesellschaft lange nicht mehr getroffener Freunde einnehmen kann. Zum ersten Mal in diesem Jahr durften Gaststätten und Restaurants am Pfingstsamstag ihre Gäste zumindest wieder unter freiem Himmel bewirten. Die Corona-Inzidenzwerte im Augsburger Land ermöglichten ein Ende des monatelangen Dauerlockdowns. "Mei is des schee", war oft zu hören, wenn mit Bier, Spritz oder Hugo auf die wieder gewonnene Freiheit mit Freunden und Bekannten angestoßen wurde. Und auch wenn die Temperaturen für Mai noch zu wünschen übrig ließen und es stets einer wärmen Jacke bedurfte, strahlten doch alle mit der Sonne um die Wette.

Themen folgen