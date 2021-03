06:00 Uhr

Lockerungen: So sieht die neue Shopping-Freiheit im Landkreis Augsburg aus

Manche nutzten das Click and Meet um sich im Expert Techno-Markt in Gersthofen mit neuen Elektronik-Geräten auszustatten.

Plus Puzzle, Kuscheltiere, oder ein Outfit für den Frühling: Seit Montag kann im Kreis Augsburg wieder eingekauft und gestöbert werden – solange man sich vorher anmeldet.

Von Marco Keitel

Beinahe hätte es der Landkreis Augsburg geschafft, in dieser Woche wieder fast wie in Vor-Corona-Zeiten Einkaufen gehen zu dürfen. Dann aber stieg die Inzidenz über 50. Jetzt darf zwar eingekauft und gestöbert werden, man muss sich dafür aber vorher anmelden. Click and Meet heißt dieses Verfahren – oder man hat Glück und wird spontan reingelassen, wenn ein Laden noch Kapazität hat. Denn pro 40 Quadratmeter darf sich nur ein Kunde im Geschäft befinden.

Thomas Gutmann kaufte sich am Montag in Neusäß Kleidung für den Frühling: Schuhe, ein T-Shirt und einen Kapuzen-Pullover. "Gemessen an der Situation war es vollkommen ok", sagte er über sein Einkaufserlebnis. Er ist froh, nicht mehr nur online bestellen zu können: "Manche Dinge muss man einfach anschauen und anfühlen um eine Kaufentscheidung zu treffen", fand der Neusässer.

Kunden nutzen bei Schuh Schmid in Neusäß die Shopping-Freiheit

Filialleiterin Hannelore Kalkbrenner freute sich, wieder Kunden empfangen zu dürfen. "Die Resonanz ist gut", sagte sie. Aber der Aufwand ist beachtlich: Jeder Kunde muss sich etwa, auch nachdem er bereits online angemeldet ist, in eine Kontaktliste eintragen. Dafür muss eine Mitarbeiterin ständig den Eingangsbereich im Blick haben.

Thomas Gutmann stattete sich bei Schmid in Neusäß mit Kleidung für den Frühling aus. Bild: Marcus Merk

Auch im Gersthofer Hery Park nutzten einige das schöne Wetter und das wiedergewonnene Stück Shopping-Freiheit. Ein älterer Meitinger, ist mit seinem Fund bei Spiel und Freizeit zufrieden: Er kaufte zwei Kuscheltiere, ein Erdmännchen und einen Koala, um sie bei Gelegenheit zu verschenken. Ihm ging es auch darum, mal wieder rauszukommen: "Das ist was anderes, wie daheim rumzusitzen", sagte er.

Im Gersthofer Hery-Park war gar nicht so viel los

Auch Tanja Steinhauser aus Gablingen wurde im Hery Park fündig: Sie kaufte sich ein neues iPhone. Die Gablingerin kam spontan vorbei und hatte Glück, dass nicht allzu viel los war.

Eine Frau aus Augsburg konnte sich bei Spiel und Freizeit lang ersehnten Puzzle-Nachschub besorgen: "Ich spiele in dieser Zeit gerne Puzzle", sagte sie. Sie habe aber keines mehr gehabt und in den Supermärkten gebe es immer nur die gleichen. Sie habe sich gewundert, dass gar nicht so viel los war, sagte die Augsburgerin.

