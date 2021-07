69-Jähriger wird bei Unfall in Meitingen im Auto eingeklemmt

Schwer verletzt wird ein Autofahrer nach einem Unfall in Meitingen in die Uniklinik eingeliefert. Ein 46-Jähriger hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Einen schweren Unfall hat es am Montag in Meitingen gegeben. Dabei wurde ein 69-Jähriger in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden.

Ein 46-jähriger Autofahrer war gegen 9.55 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Erlingen über Ehekirch in Richtung Markt unterwegs. Als er abbiegen wollte, übersah er das Auto eines 69-Jährigen, der, von Meitingen kommend ebenfalls in Richtung Markt fuhr, und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 69-Jährigen so stark deformiert, dass die Feuerwehr eine Rettungsschere einsetzen musste. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert, der 46-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 9000 Euro. (thia)