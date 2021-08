Auto fängt in Meitingen während der Fahrt Feuer.

Ersthelfer und die Feuerwehr können den Brand im Motorraum zwar schnell löschen, der Sachschaden ist dennoch erheblich.

Einen riesigen Schrecken hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Meitingen bekommen. Während der Fahrt fing plötzlich der Motorraum ihres Autos Feuer.

Die Frau war laut Polizei gegen 20.15 Uhr in der Schloßstraße unterwegs, als das Feuer ausbrach. Die 59-Jährige stellte ihr Fahrzeug an der Schloßstraße ab. Ersthelfer und die Feuerwehr Meitingen konnten den Brand zwar schnell löschen, am Auto entstand dennoch ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. (thia)