Lechstahl-Erweiterung: So begründen die Fraktionen ihre Entscheidung

Plus Meitingen will die Pläne zur Erweiterung der Stahlwerke vorantreiben. Dazu müssten eine Menge Bäume gefällt werden. Das sind die Positionen von Markträten und Umweltschützern.

Die Lechstahlwerke im Meitinger Ortsteil Herbertshofen wollen wachsen. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob dafür ein großer Teil des Lohwalds weichen soll. Nun hat der Marktrat eine wegweißende Entscheidung getroffen. Meitingen will die Pläne weiter vorantreiben und in Verhandlungen mit den Stahlwerken treten.