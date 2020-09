vor 16 Min.

Mini-Serenade mit dem Musikverein

Blasmusik in kleiner Besetzung an der Mariengrotte

Kein Konzert, kein Volksfest – keine Blasmusik. Da hatten die Verantwortlichen des Musikvereins Fischach eine Idee: eine „Mini-Serenade“ in der Mariengrotte in Wollmetshofen als eine Möglichkeit, aufzutreten und gemeinsam zu musizieren.

So traf sich eine kleine Besetzung von 15 Musikern und Musikerinnen am späten Sonntagnachmittag in der Grotte, einem lauschigen Ort am Waldrand. Das Publikum wahrte den Abstand, sei es auf Bierbänken oder auf der mitgebrachten Picknickdecke. Kannte man die Stücke aus früheren Auftritten, so wurde in diesem filigranen Klangkörper manche Nebenmelodie deutlich hörbar. Bei der Polka von „Freund zu Freund“ waren hier wohl nicht nur Ilona Domberger und Andreas Thoma, die Solisten, gemeint, sondern Dirigent Bob Sibich musizierte mit all seinen 15 Freunden. Nach einer Stunde voller mitreißender Musik bekannten sich die Fischacher mit „Wir Musikanten“ zu ihrer Passion. Jetzt schien sogar die Marienstatue der „Mutter vom großen Sieg“ zu lächeln, und wer wollte, konnte es als Aufmunterung zum Sieg über die Pandemie und ihre Einschränkungen deuten. (lui)

