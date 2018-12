vor 51 Min.

Mit der Skiklinik geht es in Meitingen steil bergauf

Wolfgang Häusler gründete Wolfi´s Ski-Klinik bereits im Jahr 2002. Damals hatte er im Schleifweg in Meitingen 60 Quadratmeter für Werkstatt, Verleih und Verkauf. Heute betreibt er sein Geschäft auf 160 Quadratmetern.

Wolfgang Häusler hat mit seinem Geschäft klein angefangen. Ob vielleicht der Straßenname für die Geschäftsidee den Ausschlag geben hat?

Von Steffi Brand

„Im Schleifweg haben wir zu schleifen begonnen“, berichtet der Inhaber von Wolfi’s Ski-Klinik, Wolfgang Häusler, und lacht. Was der 39-Jährige damit gewährt, ist ein Einblick in seine Unternehmenshistorie, die bereits im Jahr 2002 gegenüber von seinem Elternhaus - im Schleifweg in Meitingen - begonnen hat.

Günstig habe er zu dieser Zeit eine Schleifmaschine bekommen - eigentlich nur, um privat für sich selbst und seine Familie Ski schleifen zu können, verrät er. Doch als immer mehr private Anfragen ihn erreichten, gründete er im Jahr 2002 Wolfi’s Ski-Klinik - damals noch am Standort im Schleifweg.

Zehn Paar Ski bot der 39-Jährige damals im Verleih an

Zur günstigen Schleifmaschine gesellte sich schnell eine Snowboardschleifmaschine, zehn Paar Ski bot der 39-Jährige damals im Verleih an. Bindungen stellte er ein. Auch die erste Verkaufsware zog bereits ins Geschäft ein. Zehn Jahre lang blieb er mit seinem Unternehmen im Schleifweg, bis er an den heutigen Firmensitz umziehen konnte. Gut ein Jahr habe die ehemalige Bäckerei Ketterle leer gestanden, erinnert sich der Unternehmer zurück. Dann habe er angefragt, ob er die Räumlichkeiten zu Wolfi’s Ski-Klinik umfunktionieren könne.

Mit dem Umzug in die Ludwig-Thoma-Straße im Jahr 2012 vergrößerte Häusler seine Ski-Klinik von 60 auf 160 Quadratmeter. Aus dem Maschinenpark aus Snowboardschleifmaschine, Skischleifmaschine und Wachsmaschine ist nun eine große Werkstatt geworden, in der sogar zwei Jahre lang (2015/2016) die Skier des Schweizer Damen-Weltcups geschliffen wurden. Eine Schleifmaschine für Snowboards, Skis und Freeride-Skis, eine nach DIN-Norm zertifizierte Maschine zum Einstellen von Bindungen sowie deutlich mehr Fläche für Verleih- und Verkaufsware gehören jetzt zu Wolfi’s Ski-Klinik. Die Wartung und Reparatur der Maschinen übernimmt der gelernte Industriemechaniker selbst.

Auch zwei Sportgeschäfte zählen zu seinen Kunden

Geöffnet hat Wolfi’s Ski-Klinik von Anfang November bis Ende April. In diesem Zeitraum werden etwa 1000 Paar Ski geschliffen und gewachst, etwa 200 Bindungen werden von dem 39-Jährigen und seinem Team eingestellt. Zu Häuslers Kunden zählen nicht nur Privatkunden, sondern auch zwei Sportgeschäfte aus Aichach und Donauwörth. Alle, die in Wolfi’s Ski-Klinik das Schleifgerät bedienen und für den passionierten Skifahrer und Freerider arbeiten, stehen selbst regelmäßig auf den Brettern - „und wissen genau, worauf es ankommt“, erklärt der Unternehmer. In Werkstatt, Verleih und Verkauf sind abwechselnd sieben Personen tätig. „Dazu gehören auch meine Eltern, die ab der ersten Stunde bei Wolfi’s Ski-Klinik immer mit dabei waren“, verrät der 39-Jährige.

Neben den Serviceleistungen rund um Ski und Bindung führt Wolfi’s Ski-Klinik auch Skischuhe, Ski und Stöcke zum Verkauf und zum Verleih. Auch Besonderheiten wie etwa Freeride-Ski, LVS-Material (Lawinenpiepser, Sonden, Schaufeln), Rückenprotektoren, Helme, Skibrillen und spezielle Skiunterwäsche gibt es in Wolfi’s Ski-Klinik. Klassische Skibekleidung führt er hingegen nicht.

Stattdessen gibt es für jeden interessierten Kunden mächtig viel Inspiration an der Verkaufstheke. Dort nämlich laufen regelmäßig Videos von Häuslers eigenen Skitouren - in die Schweiz, nach Norwegen oder gar nach Argentinien. Skitourenmaterial sowie Insider-Tipps, wo es beispielsweise die besten Tiefschnee-Spots gibt, gibt es on top.

Zahlreiche Bilder von Touren im Schnee sowie Häuslers Sommerbeschäftigung - dem Radeln - hält der 39-Jährige auch online unter wolfis-skiklinik.de vor.

Darüber hinaus steht Häusler jedem Interessierten an der urigen Himalaya-Bar in der großen Werkstatt Rede und Antwort zu seinen Lieblingssportarten: dem Skifahren und dem Radfahren.

