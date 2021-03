vor 34 Min.

Neue Begegnungsstätte: Biberbach baut groß um

Plus An mehreren Orten wird in der Marktgemeinde Biberbach gebaut. So entstehen Projekte, die sich die Bürger gewünscht haben.

Von Sonja Diller

Biberbach baut aktuell an mehreren Stellen gleichzeitig. Am Dorfladen an der Hauptstraße wird eifrig gewerkelt, nun fiel auch der Startschuss für die Begegnungsstätte an der Raiffeisenstraße. Beides sind Projekte, die vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben gefördert werden. Für den Dorfladen sind 540.000 Euro im Förderbudget, mit der Begegnungsstätte sind es insgesamt bis zu 829.000 Euro, die sich die Gemeinde abholen kann. Als Ortsteilprojekt wird parallel die Dorfhütte in der Zollsiedlung saniert und soll mit Geld aus der Dorferneuerung mit Sanitäranlagen zum besser nutzbaren Treffpunkt werden. Doch im Topf war noch mehr für Biberbach. Auch für den Bau des Beach-Volleyballfeldes und die Neugestaltung von zwei Kinderspielplätzen gab es Geld.

Die Stärkung der innerörtlichen Entwicklung steht bei der Auswahl der geförderten Projekte im Vordergrund, so Ludger Klinge, Leitender Baudirektor im Krumbacher Amt. Was es dafür braucht, hatten viele Biberbacher in der Vorbereitung der Dorferneuerung in Arbeitsgruppen definiert.

Bürgergemeinschaft Biberbach bekommt ein Zuhause

Die Grundversorgung durch den Dorfladen und ein Ort der Begegnung waren zwei von vielen Wünschen, die auf der Liste ganz oben standen und nun verwirklicht werden. Die Begegnungsstätte gegenüber des Hauses der Vereine an der Raiffeisenstraße ist mit Mehrzweck- und Besprechungsraum, Küche und Sanitärräumen komplett barrierefrei als Anlaufstelle für die Biberbacher gedacht.

Als Hauptnutzer sieht das Amt für Ländliche Entwicklung die Bürgergemeinschaft Biberbach, die in einem Antrag die Dringlichkeit der Realisierung nochmals unterstrichen hatte. Der Verein steht für Nachbarschaftshilfe und musste bisher aus dem Wohnzimmer der Aktiven heraus betrieben werden. Die bereits bestehenden Angebote sollen ausgebaut und neue Strukturen für ein gutes Zusammenleben im Dorf geschaffen werden. Beratungen und regelmäßige Veranstaltungen sollen nun im neuen Haus möglich werden, so die Projektplanung von Gemeinde und Fördergeber.

Fast 290.000 Euro für das Haus aus Holz in Biberbach

Ein "hochwertigen Holzbau" wird gegenüber dem Haus der Vereine auf 10x15 Meter entstehen, unterstrich Geschäftsleiter Stefan Behringer beim Spatenstich den Qualitätsanspruch der Gemeinde. Auch finanziell mache die hochwertige Bauweise Sinn, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Man habe einerseits ein solides Gebäude, das so konzipiert sei, dass es bei Bedarf aufgestockt werden kann; andererseits gebe es dafür auch den höchsten Zuschuss von 80 Prozent der förderfähigen Kosten, was sich auf bis zu 289.000 Euro summieren kann.

Bei Gesamtkosten von rund 400.000 Euro ein nicht zu unterschätzender Faktor. Über eine Rampe wird der barrierefreie Zugang zum Gebäude für alle Besucher möglich. Mit Trennwänden wird die Nutzung laut Architekt Klaus Nebe flexibel sein. So werden Veranstaltungen mit bis zu 30 Besuchern möglich. Im November soll die neue Biberbacher Begegnungsstätte fertig sein. Mit einem guten Belegungskonzept sollte darin dann vieles möglich sein, ist Bürgermeister Wolfgang Jarasch überzeugt.

