Neusäß

06:30 Uhr

Abschaffung von Tempo 30: Stadt Neusäß wehrt sich gegen Kritik

Plus Vor vier Jahren hat die Stadt Neusäß etliche Strecken wieder für Tempo 50 freigegeben. Dagegen regt sich immer wieder Widerstand. Aktuell gibt es Kritik an den Regeln in der Kobelstraße.

Von Angela David

Zu schnell, zu viel, zu laut – über das Verkehrsaufkommen im eigenen Wohnort regen sich viele Menschen auf. Deshalb gehört die Forderung nach Tempo 30 auch zum Standardprogramm von Gemeinde- oder Stadtratsentscheidungen. Eine Ablehnung kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht gut an. Strittig in Neusäß ist etwa das Verkehrstempo in der Kobelstraße. Hier gehen die Auffassungen der Stadt Neusäß und von Leserbriefschreibern an unsere Zeitung auseinander.

