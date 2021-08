Neusäß

Ansturm aufs Hallenbad: Besucher strömen in die Titania-Therme in Neusäß

Das Erlebnisbad Titania in Neusäß ist trotz der Hygienevorschriften ein beliebtes Ziel in den Ferien.

Plus Normalerweise ist es im Sommer eher ruhig im Titania. Doch das kalte Wetter und die Corona-Regeln sorgen für lange Schlangen an der Kasse. So klappt der Besuch am ehesten.

Von Regine Kahl und Bianca Dimarsico

Der kalte Sommer lockt die Menschen eher ins Hallenbad als ins Freibad. Das Team der Titania-Therme erlebt daher einen für diese Jahreszeit ungewöhnlich starken Ansturm an Besuchern. Immer wieder muss sogar ein Einlassstopp verhängt werden. Das Problem: Wegen der Corona-Vorschriften dürfen sich deutlich weniger Besucher gleichzeitig in Badewelt und Sauna aufhalten. Kunden können die Chance auf einen Zugang allerdings erhöhen.

