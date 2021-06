Bauprojekte an der Schmutter und Bahnhof: Neusässer Grüne haken nach

Grünen-Landtagsabgeordneter Cemal Bozoglu und Kandidat Stefan Lindauer machen sich in Neusäß von umstrittenen Punkten ein Bild. Etwa dem Bahnhof in Westheim.

Die Neusässer Grünen trafen sich neulich mit dem Landtagsabgeordneten Cemal Bozoglu und dem Bundestags-Kandidaten Stefan Lindauer aus Todtenweis. Ausgangspunkt der Runde war laut einer Pressemitteilung der Bahnhof Westheim mit all seinen Defiziten.

Sprecher Alexander Ilg sagte: "Die Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheit und Lärmschutz wurden mit Hinweis auf den Ausbau der Bahnstrecke immer wieder verschoben. Jetzt sorgen die Antworten des Projektbeauftragten der Bahn und die dazu konträren Aussagen von MdB Hansjörg Durz für weitere Unklarheiten." Stadt- und Kreisrätin Silvia Daßler forderte: "Diese Widersprüche müssen endlich aufgeklärt werden, sonst kommen wir hier nicht weiter und das jahrzehntelange Pingpong-Spiel zwischen Bund und Land geht weiter zu Lasten der Kommunen."

MdL Cemal Bozoglu und die Grünen werden deshalb eine Anfrage an die Bayerische Staatsregierung stellen, um eine verbindliche und eindeutige Aussage hierzu zu erhalten. "Hier braucht es klare Aussagen und wir wollen nicht vergessen, wer sowohl im Bund als auch im Freistaat für die Verkehrspolitik zuständig ist. Alles ist fest in CSU-Hand. Wir werden auch das Gespräch mit den Zuständigen im Hinblick auf den Erhalt der Bahnsteigüberdachungen suchen. Es wäre sehr schade, wenn wir nach der Bahnsteigerhöhung nur noch einen gesichtslosen Allerwelts-Haltepunkt in Westheim hätten", so Bozoglu.

Neusässer Grüne thematisierten Schutz des Schmuttertals

Weitere wichtige Themen des Treffens waren "Bauen im Außenbereich, Schutz des Schmuttertals und Hochwasserproblematik". Die Problematik konnte insbesondere an drei Orten deutlich gemacht werden: in Hainhofen beim Projekt "Pferdezucht", jetzt wohl "Pferdepension", die neuen Bauvorhaben auf dem Hausergelände und die geplante Bebauung des sog. Spitzer-Areals in Hammel - alle Vorhaben am Rande bzw. im Schmuttertal und damit sowohl was die Themen Hochwasser und Naturschutz angehen äußerst sensible Bereiche.

Im Gespräch wurde deutlich, dass insbesondere die Haltung und Einschätzungen des Wasserwirtschaftsamtes und des Amtes für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Fragen offen lassen. Diesen wollen die Grünen nachgehen. Deshalb hat sich Cemal Bozoglu bereit erklärt, das Gespräch mit den Verantwortlichen zu suchen und sich mit Vorortterminen ein eigenes Bild zu machen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: