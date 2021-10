Neusäß

27.10.2021

Grüne Inseln mit Sitzplätzen: So soll der neue Stadtplatz in Neusäß aussehen

So ähnlich sollen die Kombinationen aus Beet und Sitzgelegenheit auf dem neuen Neusässer Stadtplatz aussehen.

Plus Auf dem Schuster-Areal in Neusäß wächst an der Hauptstraße ein modernes Stadthaus mit Büros, Praxen und Café. Die Gestaltung des Platzes davor steht inzwischen auch fest.

Von Regine Kahl

Es sind nur rund 600 Quadratmeter, doch der Platz an der Hauptstraße gegenüber dem Eiscafé Tutti Frutti soll eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des künftigen Zentrums von Neusäß spielen: Der neue Stadtplatz am Schustergelände bekommt viel Grün und auch Sitzmöglichkeiten. Inzwischen stehen die Details fest, wie der Platz aussehen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen