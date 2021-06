Im Haus der Musik in Neusäß klingt es wieder aus den Räumen

Plus Die Neusässer Musikschüler wurden lange Zeit nur online unterrichtet. Jetzt finden wieder Stunden mit Präsenz statt. Was dem Schulleiter wichtig ist.

Es herrscht wieder Leben im Haus der Musik in Neusäß: Aus allen Musikzimmern sind Töne von verschiedenen Instrumenten zu hören. Das ist, im wahrsten Sinne des Wortes, "Musik in den Ohren" des Schulleiters Achim Binanzer, denn auch die Musikschule Neusäß hat mit drei Lockdowns harte Zeiten hinter sich.