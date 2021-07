Luftfilter: Neusässer Bürgermeister ist sauer auf die Staatsregierung

Plus Mit der Aufforderung, Schulen mit Luftfiltern auszustatten, hat der Freistaat die Kommunen unter Druck gesetzt. In Neusäß fragt man sich, wie das gehen soll.

Schon mehrfach waren die Luftfilteranlagen für die Klassenzimmer Thema in Neusäß. Nun kam es im Bildungsausschuss wieder zur Sprache. Bürgermeister Richard Greiner ( CSU) nutzte die Gelegenheit, um detailliert zu erklären, warum die Stadt nicht einfach auf die Schnelle Geräte kaufen kann.