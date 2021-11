Neusäß-Steppach

Entscheidung durch Neuwahl: So geht es weiter beim TSV Steppach

Für das in die Jahre gekommene Vereinsheim der Fußballer des TSV Steppach gibt es seit Langem unterschiedliche Pläne. Die standen jetzt auch auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Vereins. Genau wie die Neuwahl des Vorstands.

Von Jana Tallevi

Seit März 2019 hatte es beim TSV Steppach keine Jahreshauptversammlung mehr gegeben, nun standen Neuwahlen des gesamten Vorstands an. Damit verbunden ging es aber auch um die Zukunft vor allem in der Fußballabteilung des Vereins: Während der seit einigen Jahren amtierende Vorstand um Tobias Wiesner einen Neu- und Ausbau des Fußballerheims favorisierte, hat sich die Fußballabteilung unter Leitung von Rainer Christl seit Langem für eine Sanierung des bestehenden Heims ausgesprochen. Jetzt hat Christl für den Posten des Zweiten Vorsitzenden kandidiert. Den Vorsitz im Verein wollte Siegfried Schmid übernehmen, er forderte Tobias Wiesner heraus. So ging es aus.

