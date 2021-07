Neusäß

vor 18 Min.

Unfreiwilliger Schulwechsel trifft Zweitklässlerin in Neusäß hart

Plus Kaum in der Schule, schon im Lockdown: Emily fiel es zunächst schwer, Freundinnen zu finden. Das ist heute anders. Doch jetzt soll sie die Schule wechseln.

Von Jana Tallevi

Sommer, Sonne, Schulferien: Mit einem mulmigen Gefühl geht Emily in die lange Urlaubszeit. Die Achtjährige aus Neusäß hat in ihrer zweijährigen Schulzeit nur wenige Monate "normalen" Unterricht erlebt, bevor im März 2020 der erste Lockdown begann. Für das eher zurückhaltende Mädchen eine Zeit, in der sie, was ihren sozialen Umgang betrifft, fast völlig auf sich allein gestellt war, berichten ihre Eltern. Das ist jetzt anders: Sie spielt mit anderen Kindern, sie ist fröhlich. Doch jetzt soll sie die Schule wechseln - allerdings nicht freiwillig. Es geht um die Sprengelzugehörigkeit. Und da zeigt sich die Stadt Neusäß unnachgiebig.

