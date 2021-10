Neusäß-Westheim

07:00 Uhr

Bahnhof Westheim: Das Dach kommt weg, aber die Stufen bleiben

Plus Nicht genügend Fahrgäste: Aus diesem Grund will die Bahn nur das Nötigste an den Bahnsteigen in Westheim verändern. Das sorgt in Neusäß wieder einmal für Ärger.

Von Jana Tallevi

Morgens früh, wenn sich Schüler- und PendlerInnen auf den Bahnsteigen des Bahnhofs in Westheim drängen, mag man es kaum glauben: Es liegt ausgerechnet am zu geringen Fahrgastaufkommen, mit dem die Deutsche Bahn einen barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Westheim weiter ablehnt. Rund 400 sind es im Durchschnitt am Tag. Das Thema war erneut im Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neusäß zur Sprache gekommen, nachdem die Fraktion der Grünen in einem Antrag gefordert hatte, sich weiter um den barrierefreien Ausbau zu bemühen. Außerdem hatten sie eine Idee, wie das markante Holzdach des Westheimer Bahnhofs hätte erhalten werden können.

