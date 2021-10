Das Nordendorfer Schloss bekommt einen neuen Besitzer

Plus Nach mehr als 40 Jahren zieht das Ehepaar Mawick nach Donauwörth. Für das frühere Schloss der Fugger hat es einen Käufer gefunden.

Nordendorf wird in Kürze einen neuen Schlossherren bekommen. Das erfuhren die Nordendorfer Gemeinderäte zu Beginn ihrer jüngsten Sitzung direkt von Peter Mawick. Der bisherige Besitzer des Schlosses im Zentrum der Gemeinde wird mit seiner Frau Gisela zum Monatsende nach 41 Jahren nach Donauwörth ziehen, wo er ein Haus erworben hat. "Wir gehen traurig hier weg", sagte Mawick, aber es sei ihnen einfach zu viel geworden.