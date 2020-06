06:01 Uhr

Pro Bahn: In Westheim müssten Gleise anders umgebaut werden

Das Dach am Westheimer Bahnhof ist erst kürzlich saniert worden und in seiner markanten Optik fast schon ortsprägend.

Plus Die Bahn plant Umbaumaßnahmen an den Haltepunkten Neusäß und Westheim. Dafür müssten die Bahnsteige in Zukunft doppelt so hoch gebaut werden.

Sowohl Vertreter des ökologischen Verkehrsclubs VCD als auch des Fahrgastverbandes Pro Bahn sehen die geplanten Umbauten der Bahnsteige in Neusäß und Westheim skeptisch. Dass in Neusäß ein Umbau auf lediglich 38 Zentimetern Höhe stattfinden soll, werde den neuesten Anforderungen keineswegs gerecht, so Errol Yazgac, Sprecher von Pro Bahn Schwaben. Denn ab Dezember 2022 seien die eingesetzten neuen Fahrzeuge des Betreibers Go Ahead auf 76 Zentimeter Bahnsteighöhe ausgelegt, so Pro Bahn in einer Pressemitteilung.

Wie berichtet, stießen die Umbaupläne der Bahn auch im Neusässer Stadtrat auf Kritik. Im Planungsausschuss schilderte der Stadtbaumeister die Pläne der Bahn, die aber auf wenig Gegenliebe stießen. Weil die Bahnsteige entlang der Strecke Augsburg-Ulm nicht alle jenem Standard entsprechen, der für die Einstiegshöhen von Zügen und Triebwagen der neueren Generation geeignet sind, will die Bahn im Jahr 2022 die Bahnsteige anpassen.

Bahngleise in Westheim sollten auch barrierefrei zugänglich sein

Aber nicht so, wie sich die Stadträte das erhofft haben. Denn seit Jahren bemüht sich die Stadt Neusäß um eine städtebauliche Sanierung des Ortsteils Westheim. Ein Ziel ist auch der barrierefreie Zugang zu den Gleisen. Zwar ist Gleis 1 in Westheim zugänglich, ohne dass Stufen oder andere Hindernisse überwunden werden müssen – dieses Gleis spielt jedoch im Bahnbetrieb so gut wie keine Rolle, sagte Bürgermeister Richard Greiner. Er findet den Umgang des Unternehmens mit der Stadt im Allgemeinen bedenklich.

„Das ist doch ein Unding, dass die Bahnsteige angehoben werden, damit eine gute Schritthöhe für den Einstieg in den Zug erreicht wird, und nichts dafür getan wird, um barrierefrei auf die Bahnsteige zu gelangen“, sagte er.

Wie es am Bahnhof in Augsburg mit dem Fahrstuhl geklappt hat

Das unterstreicht auch die Kritik von VCD und Pro Bahn. Ein Umbau, welcher wieder keinen stufenlosen Einstieg in die Züge ermöglicht, stelle keinesfalls eine Verbesserung der Barrierefreiheit dar, und erreicht lediglich den für die Zulassung der Fahrzeuge erforderlichen absoluten Mindeststandard. Ferner müsse der Zugang zu den Bahnsteigen, bisher nur durch eine steile Treppe möglich, auf jeden Fall barrierefrei gestaltet werden, beispielsweise durch den Einbau eines Aufzuges, so Yazgac.

Am Westheimer Bahnhof sollen die Bahngleise auch barrierefrei zugänglich sein. Bild: Marcus Merk

Selbst wenn später der Bahnhof umgebaut würde, könnte ein Aufzug für die Übergangszeit installiert werden, wie es z. B. am Bahnsteig F des Augsburger Hauptbahnhofs auch getan wurde.

VCD: Das Holzdach in Westheim sollte erhalten bleiben

Insbesondere die Planungen der Bahn, das Dach am Bahnhof Westheim ab der Unterführung abzutragen, erscheinen den Verbänden nicht fahrgastorientiert. Es wäre ein Schildbürgerstreich, jetzt das erst kürzlich sanierte Dach, was von den Fahrgästen fast schon als ortsprägend betrachtet wird, zu entfernen, sagt Christian Ohlenroth vom VCD. Vielmehr solle man die Konstruktion erhalten.

Die Richtung der Bahn, bei Umbauten die Dächer zu verkürzen, war schon am Augsburger Hauptbahnhof am neuen Bahnsteig F zu beobachten. Hier habe aber mittlerweile erfreulicherweise eine Rückkehr zur Vernunft stattgefunden. Fahrgastzahlen steigert man nicht mit Komfortreduktionen, vielmehr sei es wichtig, diese durch gute Aufenthaltsqualität an Bahnstationen von der Bahn zu überzeugen, so Ohlenroth.

Beiden Verbänden sei es wichtig, dass auch die Zuwegungen und Zugänge am Neusässer und Westheimer Bahnhof barrierefrei ausgestaltet werden und bequem erreichbar sind. (AL, jah)

Lesen Sie auch:

Themen folgen