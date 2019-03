19:14 Uhr

Raus aus dem Anzug und rein in die Werkstatt

André Greiter hat sich 2017 mit einer eigenen Kfz-Werkstatt seinen Traum erfüllt. Trotzdem würde er rückblickend einiges anders machen.

Von Steffi Brand

Für den 29-jährigen André Greiter, den Chef des gleichnamigen Kfz-Service in der Donauwörtherstraße in Meitingen, stand schon immer fest: Die Selbstständigkeit ist sein Ziel. Und dieses verfolgte er mit Konsequenz und Ehrgeiz.

2005 begann er seine Lehre zum Kfz-Mechatroniker in einer Opel-Werkstatt in Augsburg. Ein anderer Arbeitsplatz als die Werkstatt kam für Greiter nie infrage. „Früher habe ich mit meinem Papa an Autos geschraubt“, erinnert sich Greiter und ergänzt: „Und alle Praktika vor der Lehre habe ich in Werkstätten absolviert.“ Klar war nicht nur der Weg in die Autowerkstatt, sondern auch die Weiterbildung zum Meister in den Jahren 2011/2012, die Greiter seinem Traum von der Selbstständigkeit wieder ein Stückchen näher brachte.

Ein großer Einzugsbereich

Die ersten Gehversuche als selbstständiger Unternehmer im Kfz-Handel in den Jahren 2015/2016 waren nicht das Richtige für den 29-Jährigen. Deswegen suchte er nach der passenden Immobilie für seinen Traum von der eigenen Werkstatt. In Meitingen fand er eben diese Anfang 2017 in der Donauwörtherstraße. Und obgleich der Achsheimer Meitingen weder als Wohn- noch als Arbeitsort für sich einst auf dem Schirm hatte, erklärt er heute: „Ich habe die Standortwahl nie bereut.“ Der Einzugsbereich, aus dem seine Kunden stammen, ist groß und umfasst Teile der Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen an der Donau. Wer in Meitingen arbeitet, nutzt die Chance, das Fahrzeug tagsüber in Meitingen in die Werkstatt zu bringen und abends fertig repariert wieder abzuholen.

Obgleich Greiter selbst seine Ausbildung bei Opel absolviert hat und nach seiner Weiterbildung zum Meister einige Zeit bei BMW im Bereich Internationale Gewährleistung gearbeitet hat, hat er sich ganz bewusst dazu entschlossen, eine „freie“ Werkstatt zu eröffnen. Raus aus dem Anzug. Weg vom Schreibtisch und wieder zurück in die Werkstatt. So lautete damals seine Devise. Die Eröffnung seiner „freien“ Werkstatt bot ihm einerseits die Möglichkeit, Fahrer aller Automarken anzusprechen, andererseits musste er aber auch gleich zu Beginn seines Unternehmertums ein größeres Investment stemmen, denn: „Das Spezialwerkzeug für jede Automarke ist recht teuer.“

Diagnosearbeiten sind aktuell noch selten

Zu seinen täglichen Aufgaben in der Werkstatt gehören Inspektionen und Serviceaufträge sowie die Reparatur von Verschleißteilen an Reifen und Bremsen. Fallen Arbeiten an der Karosserie an, arbeitet Greiter mit einem Meitinger Betrieb zusammen. Diagnosearbeiten sind aktuell noch selten – doch genau an dieser Stelle hofft der 29-Jährige auf „mehr“. Selbstkritisch blickt Greiter zurück auf die ersten Jahre seiner Selbstständigkeit und bemerkt sowohl Positives als auch Negatives. Positiv bewertet der Unternehmer die steigenden Auftragszahlen: „So darf es gerne weitergehen.“ Nur in puncto Unternehmertum bzw. Preisgestaltung habe er nachbessern müssen, erklärt er.

Die erste Zeit habe er Angebote stets kundenfreundlich, aber wirtschaftlich nicht sinnvoll kalkuliert. Um seinen Kunden einen guten Preis anbieten zu können, knappste der 29-Jährigen hier und da ein Stündchen Arbeitszeit weg. „Es tat mir leid, wenn Kunden hohe Reparaturkosten in ein altes Auto investieren mussten“, erklärt Greiter seine Herangehensweise an Angebote und Kalkulationen. Das hat er nun geändert. Heute verlange er das, was er guten Gewissens kalkuliert habe.

Den Aufwand für die Büroarbeiten unterschätzt

Aktuell arbeitet der 29-Jährige 60 bis 70 Stunden in der Woche für seinen Traum von der Selbstständigkeit. Am meisten darunter litten vermutlich seine Familie, seine Freunde und seine Hunde, schätzt Greiter. Er selbst hat vor allem den Aufwand für die Büroarbeiten unterschätzt, die für einen Unternehmer anfallen. Dennoch hält er an seinem Traum fest: „Ich will nicht mehr angestellt sein.“ Stattdessen schmiedet er lieber Pläne für die eigene Werkstatt. Steigen die Auftragszahlen, könnte Greiter sich sogar einen Angestellten leisten, der mit ihm die Fahrzeuge wieder flott- macht. Mit ein oder zwei Angestellten käme seine Werkstatt räumlich betrachtet allerdings an die Grenzen der Kapazität, denn vor der Halle mit den drei Arbeitsplätzen gibt es nur Parkplätze für etwa acht bis zehn Fahrzeuge.

Inhaltlich hingegen kann Greiter sich durchaus auch in der Werkstatt in der Donauwörtherstraße weiterentwickeln. Schulungen sollen ihn für Arbeiten am Hochvoltsystem qualifizieren und so Kunden mit Elektroautos in seine Werkstatt bringen. Auch plant der 29-Jährige kleinere Umbauten in der Werkstatt sowie eine Schulung, die ihm ermöglicht, den TÜV in seine eigene Werkstatt zu holen.

