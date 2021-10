58 Kinder mussten wegen Corona bislang in die Uniklinik

Welche Folgen hat Corona für Kinder und Jugendliche? Das sind die bisherigen Erkenntnisse an der Uniklinik in Augsburg.

Aktuell sind keine Kinder mit Covid-19 in der Kinderklinik an der Uniklinik Augsburg aufgenommen. Seit März 2020 hatte die Kinderklinik 58 Patienten unter 18 Jahren mit Covid-19-positivem Testergebnis gehabt. Dabei war die Altersverteilung wie folgt: Unter einem Jahr - 18 Patienten, ein bis vier Jahre - 13 Patienten, fünf bis 14 Jahre - 17 Patienten, über 14 Jahre - zehn Patienten. Etwa 15 bis 20 Prozent der positiv getesteten Patienten waren Zufallsbefunde. Das bedeutet, diese Patienten waren wegen anderer Erkrankung aufgenommen und dann positiv getestet worden.

Die Verweildauer der Patienten war nach Angaben der Uniklinik meist kurz: zwei bis vier Tage. Ein Patient unter einem Jahr wurde intensivmedizinisch betreut. Einige Kinder benötigten für ein bis zwei Tage Sauerstoff. Aktuell beobachten die Mediziner eine Welle von RSV-Patienten mit 48 Aufnahmen in zwei Wochen. Hinzu kommen diverse andere Atemwegsinfekte ohne RSV-Nachweis. Die Kinder sind meist im Alter unter vier Jahren, oft schwerer erkrankt, mit deutlich längerer Verweildauer in der Klinik. Die RSV-Saison ist ungewöhnlich früh. Beginn war bereits im September.

RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege und einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen, insbesondere Frühgeborenen und Kleinkindern. In Saisonalität und Symptomatik ähneln RSV-Infektionen der Influenza.

Kinder wegen Corona an Uniklinik Augsburg behandelt

Über die Langzeitfolgen von Corona für Kinder und Jugendliche kann man aus Sicht der Uniklinik noch wenig sagen. An der Kinderklinik sind zwölf Kinder mit schwerem Entzündungssyndrom nach Covid-Erkrankung seit Mai 2020 betreut worden. Bezüglich Long Covid hat man noch keine Erfahrungen gesammelt, wenngleich einige Kinder und v. a. Jugendliche deshalb zur Abklärung stationär und ambulant aufgenommen wurden. Nach Studien, deren Ergebnisse im Sommer veröffentlicht wurden, leiden etwa fünf Prozent von an Corona erkrankten Kindern und Jugendlichen länger an Symptomen. (AZ/cf)

