vor 6 Min.

Rektor wird zum Schulrat

Stefan Bader ist jetzt am Schulamt

Seit Mai 2019 unterstützt Stefan Bader das Staatliche Schulamt als weiterer Schulrat im Landkreis Augsburg. Der gebürtige Augsburger war 14 jahre lang an der Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule in Ettringen. Nach seinem langjährigen Ausflug ins Allgäu kehrte Stefan Bader 2014 als Rektor der Grund- und Mittelschule Großaitingen in seinen Heimatlandkreis zurück und leitete die Schule, die gleichzeitig auch Profilschule für Inklusion ist, bis zu seiner Abordnung ans Staatliche Schulamt im Landkreis Augsburg. (AL)

