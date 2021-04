Rollerfahrerin fährt in Neusäß gegen einen Baum und stürzt

Bei dem Unfall wird eine 41-jährige Frau am Bein verletzt. Sie muss in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Gegen einen Baum ist eine Rollerfahrerin am Montag in Neusäß gefahren. Die 41-jährige Frau war gegen 15.50 Uhr auf der Staatsstraße 2032 von Hammel in Richtung Neusäß unterwegs.

Während der Fahrt kam die Frau laut Polizei plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie verlor die Kontrolle über ihren Roller, krachte gegen einen Baum und stürzte. Dabei verletzte sie sich am rechten Bein und musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Der Schaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. (thia)