12:00 Uhr

Schlipsheimer Kirche wird saniert - was im Inneren passiert

Statt Kirchenbänken stehen in St. Nikolaus von Tolentino in Schlipsheim nun Gerüste. Es gibt noch einiges zu tun.

Ein altes Gotteshaus wird wieder aufgemöbelt: Im letzten Herbst sind die Sanierungsarbeiten an der Kapelle St. Nikolaus von Tolentino in Schlipsheim angelaufen. Nach der Aufstellung der Fassaden- und Innengerüste liefen die Bestandsuntersuchungen am denkmalgeschützten Gotteshaus, das im Besitz der Stadt Neusäß ist, an. Aktuell wird das passende Farbmuster für die Fassadenmalerei geprüft.

Sanierung der Schlipsheimer Kirche: feucht gewordener Innenputz wird entfernt

Im Innenraum wurden neben dem Altar auch die Bänke, Bilder und Figuren entfernt sowie die Elektrik demontiert. Nach dem Abstützen der Gipsdecke wurde der Innenputz wegen eines Feuchteschadens bis auf circa 1,40 Meter Höhe abgeschlagen. Danach kann das Mauerwerk ausgeglichen und neuer Innenputz gesetzt werden. Im Anschluss wird die Elektrik erneuert und die Raumtemperierung vorbereitet.

Jetzt stehen in der Schlipsheimer Kirche Baugerüste. Bild: Axtner, Stadt Neusäß

Derzeit läuft die Sanierung des Dachstuhls, die Dachdeckerarbeiten starten in Kürze. Die Bauzeit wird sich noch etwa ein Jahr hinziehen, „je nachdem, welche Problemfelder sich aufgrund des Alters des Gebäudes noch ergeben könnten“, mutmaßt Bürgermeister Richard Greiner.

Lesen Sie auch: