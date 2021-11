Stadtbergen

18:00 Uhr

Abschleppdienst hängt in Stadtbergen blitzschnell Autos an den Haken

Ein Stadtberger parkt sein Auto in der Boschstraße. Nach zwei Stunden und fünf Minuten hängt es am Haken. Da dies jedoch noch innerhalb der laut StVO erlaubten Parkzeit passierte, will der Halter nun sein Geld zurück.

Plus Auf dem Parkplatz in der Boschstraße wird das Auto eines 35-Jährigen abgeschleppt. Der Betroffene muss 250 Euro zahlen und wehrt sich nun juristisch.

Von Matthias Schalla

Diesen Termin wird der Stadtberger so schnell nicht vergessen. "Ich hatte eine geschäftliche Besprechung und parkte mein Auto auf dem Parkplatz an der Boschstraße", sagt der 35-Jährige. Zwei Stunden lang dürfen auf dem Privatgelände die Fahrzeuge mit Parkscheibe stehen. Kostenlos. Doch als Michael K. zu seinem Auto zurückkommt, traut er seinen Augen nicht. Der Wagen hängt am Haken. Das Abschleppunternehmen Blitz, das nur wenige Meter entfernt seinen Firmensitz hat, hat getreu seines Firmennamens blitzschnell zugeschlagen. "Dabei war die Parkzeit noch gar nicht abgelaufen", ärgert er sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen