Stadtbergen

vor 20 Min.

Geplante Waldorfschule in Stadtbergen spaltet den Stadtrat

Plus In Stadtbergen will sich eine Waldorfschule ansiedeln, am Donnerstag soll der Stadtrat entscheiden. Doch es gibt Vorwürfe gegen den Gründer der Pädagogik.

Von Jana Tallevi

Eine interessante Schullandschaft - das ist der Stadt Stadtbergen schon lange ein Anliegen. Vor wenigen Jahren scheiterte die Ansiedlung einer Montessori-Schule, die Kinder und Jugendliche bis zur Oberstufe begleitet hätte. Jetzt gibt es einen neuen Interessenten: Der Verein der Freien Waldorfschule in Augsburg will in Stadtbergen eine Förderschule mit integrierter heilpädagogischer Tagesstätte einrichten. Schon seit einem guten halben Jahr berät der Stadtrat darüber in nicht öffentlichen Sitzungen. Und seitdem gibt es schwere Vorwürfe eines Stadtrats: Fabian Münch (Grüne) sieht antisemitische und rassistische Grundwerte in der Lehre des Waldorfschulen-Gründers, Rudolf Steiner. Er warnt davor, ihm in Stadtbergen "ein Denkmal" zu setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen