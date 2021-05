Stadtbergen

Jetzt erklingt in der Leitershofer Pfarrkirche die Orgel wieder

Plus Nach der Sanierung der Orgel in der Pfarrkirche in Leitershofen ist nicht nur die Technik auf dem neuesten Stand, auch das klangliche Konzept wurde verändert.

Von Ingrid Strohmayr

Die Wörter "Orgel" und "Organismus" kommen beide vom griechischen organon. Es bedeutet: Werkzeug, Instrument. Eine Orgel ist ein Instrument, das wiederum aus vielen einzelnen Instrumenten zusammengesetzt ist, aus Pfeifen, Flöten, Trompeten, aber auch aus so manch anderen Bauteilen: Gebläse, Blasebalg, Tasten, Pedale oder Registerzügen. Keines der vielen einzelnen Teile ist überflüssig. So ist es auch in der christlichen Kirche. Denn: „Im Zusammenspiel und Ineinandergreifen der verschiedenen Bauteile wird deutlich, wie Christus seine Kirche gewollt hat: Alle Getauften mit all ihren verschiedenen Fähigkeiten und Aufgaben bilden miteinander das eine Ganze", betonte Stadtpfarrer Konrad Huber in seiner Predigt anlässlich des Festgottesdienstes zu Pfingsten.

