Neue Ausstellung: Im Rathaus Stadtbergen gibt es besondere "Aussichten"

Plus Bis zum 22. Oktober zeigt die erste Kunstausstellung im Stadtberger Rathausfoyer nach einer langen Coronapause die "Aussichten" des Künstlers Andreas Decke.

Das lichtdurchflutete Rathausfoyer in Stadtbergen dient regelmäßig als Ausstellungsfläche für unterschiedliche Künstler. Aufgrund der Pandemie war es in den vergangenen Monaten allerdings unmöglich, diese Tradition fortzusetzen. Vor der Ausstellung der Sieger-Werke des Jugendkunstpreises vor einigen Wochen blieb das Foyer lange leer.