Von Impfstoff bis Betäubungsmittel: Im Hochsicherheits-Lager für Medikamente

Von Matthias Schalla - vor 17 Min.

In der unauffälligen Halle lagern Medikamente im Wert von Millionen. Von Stadtbergen aus werden sie in ganz Schwaben verteilt. Ein Besuch hinter streng gesicherten Türen.

Es ist ein unscheinbares Gebäude, das direkt neben dem Drogeriemarkt in der Benzstraße in Stadtbergen im Virchow-Viertel liegt. Die schlichte weiße Fassade verliert sich fast ein wenig zwischen den grellen Werbeschildern der Discounter und Märkte. Nur der grüne Schriftzug "Phoenix Pharmahandel" gibt einen ungefähren Hinweis, worum es sich bei dieser Firma handeln könnte. Doch das dieses Gebäude erst vor wenigen Monaten quasi unter Polizeischutz stand, einige Mitarbeiter bei der Bundesopiumstelle registriert sind und 70.000 verschiedene Artikel dort lagern, ist nur wenigen bekannt. Exklusiv hat Niederlassungsleiter Dr. Christoph Markmann unserer Redaktion einen Blick in die streng gesicherten Räume gewährt.

