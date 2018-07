vor 17 Min.

Unbekannter Mann hält Mädchen fest

Von einem dunkelhäutigen Mann wurde ein 14-jähriges Mädchen am Diedorfer Skaterplatz angesprochen und offenbar belästigt. Er wollte sie zu „Zärtlichkeiten“ überreden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der jüngere Mann das Mädchen am Dienstag zwischen 15.30 und 16 Uhr auf dem Verbindungsweg von der Bahnhofstraße zum Nettoparkplatz auf Höhe des Skaterplatzes die 14-Jährige auch dazu überreden, „Zärtlichkeiten auszutauschen und mit ihm gemeinsam die Zukunft zu planen“. So berichtet es die Polizei. Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, hielt er die 14-Jährige an den Armen fest. Das Mädchen gab ihm eindeutig zu verstehen, dass sie mit ihm nichts zu tun haben will und wies ihn ab. Daraufhin ließ er sie ziehen.

Der Unbekannte wird so beschrieben: Er ist etwa 19 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank, hat schwarze Haare und kantige Wangen. Wer hat ihn und die Situation von der viel befahrenen Hauptstraße aus gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen. (mcz)

