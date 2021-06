Zusmarshausen

28.06.2021

"Zur Not kann ich schon" - Urgestein des Zuser Rettungsdienstes geht

Plus 50 Jahre hat der Zusmarshauser Günther Wilfried als Sanitäter gearbeitet. Seine Familie hat unter Rotkreuzlern im Ort Legendenstatus.

Von Tobias Karrer

Vor wenigen Tagen hat Wilfried Günther seine letzte Schicht im Rettungswagen der Rot-Kreuz-Rettungswache Zusmarshausen absolviert. Über ein halbes Jahrhundert Einsatz in Notlagen und ehrenamtliches Engagement gingen diesem Tag voraus. Natürlich hatten die Kollegen in der Rettungswache eine kleine Feier vorbereitet. Auch langjährige Weggefährten kamen, unter ihnen zum Beispiel Zusmarshausens erster Notarzt Dr. Arthur Wipp. "Das war sehr schön, ich hatte ein paar Tränen in den Augen", sagt der 65-Jährige am Tag danach bei Kaffee und Nussecken.

